Вихідними у Ватикані завершився Синод єпископів, на якому планувалося обговорити потенційно далекосяжні зміни в католицькій церкві, зокрема щодо прав ЛГБТ-вірян.

Про це пише The Wall Street Journal.

Однак результатом Синоду став 42-сторінковий підсумковий звіт, у якому ЛГБТ-католики згадувалися лише побіжно. Газета зазначає водночас, що ця тема широко обговорювалася під час місячної асамблеї, яка відкрилася 4 жовтня.

У доповіді згадуються “питання гендерної ідентичності та сексуальної орієнтації”, які є “суперечливими не тільки в суспільстві, але й у Церкві, оскільки вони породжують нові питання” і потребують подальшого вивчення. У ньому також зазначено, що “люди, які почуваються маргіналізованими або виключеними з Церкви через свій шлюбний статус, особистість чи сексуальність, також просять, щоб їх вислухали та супроводжували”.

За два дні до відкриття Синоду Папа Римський Франциск підбадьорив захисників прав ЛГБТ листом, який пом’якшує церковну заборону на благословення гей-пар. Папа не змінив офіційне церковне вчення, але припустив, що священники можуть благословляти одностатеві пари, якщо не передбачається, що одностатеві стосунки є еквівалентом гетеросексуального шлюбу.

Керівники Синоду наголосили, що зустріч цього місяця не була заключною, а Папа дасть конкретні рекомендації не раніше Асамблеї у жовтні 2024 року. Захисники прав ЛГБТК, як і раніше, зможуть висунути свої аргументи на цих зборах.

Фото: EPA/UPG

Такою ж є ситуація щодо питання висвячення жінок у диякони − ранг духовенства, що нижчий ніж священики. Більшість на синоді Ватикану у 2019 році підтримали це, але Папа досі відмовлявся схвалити зміну. Франциск призначив дві комісії для вивчення питання, однак результати їхньої роботи оприлюднені не були.

Додамо, на Синоді жінки вперше мали право голосу – 50 з понад 360 членів зборів.

Суботній підсумковий звіт також закликав до подальшого розгляду іншого суперечливого питання: чи послабити вимогу целібату для католицьких священиків. Синод 2019 року рекомендував Папі дозволити висвячення одружених чоловіків, щоб зменшити брак священиків у регіоні Амазонії Латинської Америки, але Папа відхилив її.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, дані незалежного розслідування показали, що в Іспанії понад 200 тисяч дітей протягом 90 років зазнали сексуального насильства з боку католицького духовенства.