У Сполучених Штатах ввечері, 30 жовтня, відсвяткували Гелловін. Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден у костюмі кота привітали дітей на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя".
На захід завітали діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах. Всі вони отримали солодощі від перших осіб країни.
Діти держсекретаря США Ентоні Блінкена були одягнуті тематично: син - у костюмі Володимира Зеленського, а донька прийшла на святкування в кольорах українського прапора.
Нагадаємо, в 2021 році посольство США привітало Україну з Гелловіном і записали гумористичне відео, в якому згадали звіт про російську дезінформацію.