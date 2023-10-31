Президент Байден та перша леді в костюмі кота привітали дітей зі святом.

У Сполучених Штатах ввечері, 30 жовтня, відсвяткували Гелловін. Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден у костюмі кота привітали дітей на веранді Білого дому під час заходу "Гаманець або життя".

На захід завітали діти впливових політиків, сімей військовослужбовців, мешканців місцевих районів, а також учні державних шкіл у святкових костюмах. Всі вони отримали солодощі від перших осіб країни.

Діти держсекретаря США Ентоні Блінкена були одягнуті тематично: син - у костюмі Володимира Зеленського, а донька прийшла на святкування в кольорах українського прапора.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG Джилл Байден

Нагадаємо, в 2021 році посольство США привітало Україну з Гелловіном і записали гумористичне відео, в якому згадали звіт про російську дезінформацію.