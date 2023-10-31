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Французький суд розпорядився взяти під варту російського олігарха Олексія Кузьмічова

Правоохоронці затримали Кузьмічова в понеділок на території Франції. 

Французький суд розпорядився взяти під варту російського олігарха Олексія Кузьмічова
Фото: starhit

В понеділок, 30 жовтня, суд у Франції розпорядився взяти під варту підсанкційного російського олігарха Олексія Кузьмічова, співвласника "Альфа-груп", партнера Михайла Фрідмана та Петра Авена. 

Про це повідомила французька газета Le Monde, пише “Європейська правда”.

Правоохоронці затримали Кузьмічова в понеділок на території Франції. Як він туди потрапив, невідомо, оскільки санкції забороняють йому в’їзд на територію ЄС.

Національна фінансова прокуратура Франції висунула проти нього кілька пунктів звинувачень. Йдеться, зокрема, про податкове шахрайство й порушення санкцій ЄС.

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Також близько 60 поліцейських провели обшуки у кількох будинках олігарха, зокрема в особняку в Парижі і віллі в Сен-Тропе на півдні Франції.

Як повідомило близьке до Кузьмічова джерело, той перебував на французькій території незабаром після запровадження проти нього санкцій.

Нагадаємо, всередині березня минулого року Європейський Союз опублікував перелік фізичних і юридичних осіб, які потрапили до четвертого пакету санкцій проти Росії. Серед них був і Кузьмічов.

У серпні цього року США додали до санкційного списку російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана. Також обмежувальні заходи застосували до бізнесменів Германа Хана та Олексія Кузьмічова.

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