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В російському полоні на тимчасово окупованій Луганщині перебувають 87 цивільних, - Лисогор

Чотирьох цивільних вже вдалося звільнити.

В російському полоні на тимчасово окупованій Луганщині перебувають 87 цивільних, - Лисогор
Фото: Макс Требухов

На тимчасово окупованих територіях Луганської області перебувають в російському полоні 87 цивільних жителів. 

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"На сьогодні майже 2 000 громадян у Луганській області обліковуються як зниклі безвісти. Це військові і цивільні. Достеменно відомо, що у полоні перебувають 87 цивільних жителів Луганщини. Чотирьох вже вдалося звільнити", - розповів Лисогор.

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Він додав, що частина із зниклих безвісти людей, ймовірно, загинула через бойові дії.

Лисогор зауважив, що росіяни не хочуть перемовин стосовно повернення цивільних, тому цей процес дуже важкий.

Серед полонених цивільних - працівники державних органів України, які не погодилися на співпрацю з російськими окупантами та не змогли вчасно виїхати, є й такі, яким так звані "республіки" інкримінують співпрацю з СБУ, ЗСУ.

“Це пересічні люди, яких так звані "суди" визнають терористами та затримують по декілька разів", - уточнив голова Луганської ОВА.

Нагадаємо, раніше Уповноважений із прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець повідомляв, що Україна має проблеми з обмінним фондом - недостатня кількість російських військовополонених для обміну.

Також, за словами Лубінця, Україні важко повертати своїх полонених цивільних. Все тому, що немає відповідних міжнародних конвенцій, алгоритму повернення через процедуру обміну, наприклад, як для військовополонених, а також немає бажання партнерів включатися в цей процес як з українськими дітьми. 

Тим часом Росія не надає інформації про місця та умови утримання українських військовополонених. Також нічого не відомо про стан їхнього здоров’я.

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