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Внаслідок обстрілу Херсона постраждали 9 мирних жителів, одна людина загинула, – Мрочко

Ворог за день кілька разів атакував Херсон.  

Внаслідок обстрілу Херсона постраждали 9 мирних жителів, одна людина загинула, – Мрочко
Херсонщина, обстріли
Фото: МВС

У понеділок російська армія кілька разів завдавала ударів по Херсону. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро мирних жителів. Відомо про одну загиблу. Про це розповів начальник МВА Херсону Роман Мрочко.

"У Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу. Армія рф за день кілька разів атакувала Херсон з тимчасово окупованого лівого берега. Ураження зафіксовані, зокрема, у Дніпровському районі міста", – ідеться у повідомленні Мрочка.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали удару по маршрутці у Херсоні. Внаслідок влучання постраждали семеро пасажирів автобуса.

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