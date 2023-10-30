Ворог веде безуспішні штурмові дії на трьох напрямках, – Генштаб

Ворог веде безуспішні штурмові дії на Куп'янському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За добу на фронті відбклося 30 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу.

За добу ворог завдав 7 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 12 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”, 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 балістичні ракети Іскандер-М. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні БпЛА та 2 керовані авіаційні ракети противника.Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Діброва Чернігівської області; Атинське, Степок, Грабовське Сумської області; Стрілеча, Строївка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Кам’янка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Спірного, Виїмки Донецької області. Також обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та завдав авіаційних ударів в районах Андріївки, Курдюмівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Біла Гора, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито 5 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Архангельського, Новокалинового, Новобахмутівки, Семенівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Орлівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали 15 населених пунктів, серед них Олександропіль, Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 10 атак. Також противник завдав авіаційних ударів в районах Олександрополя, Катеринівки, Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько 10 населених пунктів Донецької області, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Старомайорського Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вугледару Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. У той же час завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Полтавка, Гуляйпільське, Оріхів, Малі Щербаки, Кам'янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новоберислав, Зміївка, Козацьке, Берислав, Миколаївка, Тягинка Херсонської області. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Херсон, Кізомис, Білозерка Херсонської області та Солончаки, Очаків Миколаївської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, 5 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів та ще 6 інших важливих цілей противника.

Українські прикордонники знищили ворожий Су-25 на Авдіївському напрямку.