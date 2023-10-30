На Прикарпатті засудили наркотоговців, які ховали "товар" у пральному порошку

Тюремні строки отримали наркоторговці з Прикарпаття, які маскували наркотики у пральному порошку та переправляли "товар" до Європи. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Мова йде про трьох мешканців Прикарпаття, які очолювали міжнародне злочинне угруповання. Зловмисники переправляли для продажу у нашій державі оптові партії іноземних пігулок "Субутекс", що містять особливо небезпечну наркоречовину бупренорфін", – інформує відомство.

Щоб перевезти товар через кордони ЄС та України фігуранти ховали його в коробках із пральним порошком.

"Усіх трьох зловмисників було затримано в Івано-Франківську "на гарячому" під час спроби ввезення контрабандного "товару" ще у 2019 році. З того часу завдяки спільним діям української спецслужби та правоохоронців ЄС вдалося зібрати беззаперечну доказову базу на затриманих фігурантів", – пише відомство.

Таким чином в Україні суд призначив одному з них 11 років тюрми, а ще двом – по 10 років позбавлення волі.

Крім того, за цей період було встановлено і затримано інших учасників наркоугруповання – українця та трьох вихідців з Північної Африки. Вони також уже отримали на території ЄС тюремні строки покарання.

"Загалом Служба безпеки задокументувала це угруповання на контрабанді в Україну 35 тис. наркомістких пігулок на загальну суму понад 9 млн грн. Для "легалізації" прибутків організатори бізнесу скуповували елітну нерухомість та автомобілі преміум-класу на Прикарпатті", – додає пресслужба СБУ.

В Україні суд визнав трьох організаторів наркоугруповання винними за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, правоохоронці затримали 46-річного громадянина Іспанії, який організував торгівлю наркотиками в Києві.