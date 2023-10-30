Берислав знеструмлено через російський обстріл

Унаслідок російського обстрілу Берислав Херсонської області залишився без електропостачання.

Ворог атакував у місті обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Зараз визначають ступінь пошкодження.

"Невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло", – сказав він.

До повномасштабної війни, згідно з відкритими даними, в Бериславі мешкали понад 12 000 людей.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку окупанти скинули дві бомби на Новоберислав. Потім вони обстріляли два села – Томина та Козаьце, і вдарили по Комишанському округу.