Учора прикордонники збили ворожий літак на Авдіївському напрямку

Ймовірно, в росіян поменшало ще на один Су-25.

Збитим учора ворожим літаком є, ймовірно, Су-25.

У російський літак влучили на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку. Після враження, повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дані про збиття чергового літака опублікували вранці в Генеральному штабі. Загалом ворог втратив уже 321 літак.