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Учора прикордонники збили ворожий літак на Авдіївському напрямку

Ймовірно, в росіян поменшало ще на один Су-25.

Учора прикордонники збили ворожий літак на Авдіївському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Повітряне командування Південь

Збитим учора ворожим літаком є, ймовірно, Су-25. 

У російський літак влучили на Авдіївському напрямку. Про це повідомили в Держприкордонслужбі.

"Вчора розрахунок ПЗРК прикордонного підрозділу збив російський бойовий літак, попередньо штурмовик СУ-25, на Авдіївському напрямку. Після враження, повітряна ціль противника задимілася, почала втрачати висоту й зникла за обрієм", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що дані про збиття чергового літака опублікували вранці в Генеральному штабі. Загалом ворог втратив уже 321 літак. 

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