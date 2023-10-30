Унаслідок обстрілу Херсона спалахнула пожежа у багатоповерхівці, загинула жінка

Ще троє мирних жителів були поранені.

У ніч на 30 жовтня російські війська обстріляли з артилерії Херсон. Внаслідок атаки спалахнула пожежа у багатоповерхівці, у квартирі загинула жінка.

Про це повідомляє у Telegram Офіс генерального прокурора.

Згідно з повідомленням, ще троє містян отримали поранення. Двоє постраждалих були госпіталізовані. Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, впродовж минулої доби росіяни здійснили 95 обстрілів Херсонської області. Ворог випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення медичного закладу та територію навчального закладу у Бериславському районі, соціальний центр у Херсоні. Через російську агресію двоє людей загинули, ще четверо – дістали поранення.