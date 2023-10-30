Росія через великі втрати перекидає на Бахмутський напрямок додаткові війська, – речник Генштабу

На Адвіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки.

Сили оборони Україні продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

На Бахмутському захисники продовжують ведення наступальної операції південніше Бахмута, мають успіхи східніше Кліщіївки та східніше Андріївки. Про це речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону.

"У той же час окупанти здійснили понад 50 невдалих спроб минулого тижня відновити втрачене положення у цих районах, а також в районах Богданівки, Хромового та Іванівського", – сказав він.

У зв'язку з високими втратами росіяни перекидають на цей напрямок додаткові підрозділи.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступального операції і крок за кроком витісняють ворога в районі Вербового.

На Адвіївському напрямку противник продовжує наступальні дії в районі Авдіївки. Протягом тижня провів понад 80 невдалих спроб витіснити захисників із позицій в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та інших населених пунктів.

На Мар'їнському та Шахтарському напрямку захисники за тиждень відбили 125 атак ворога.

На Куп'янському напрямку ворог продовжує спроби наступу, захисники відбили 45 атак.

Речник Генштабу додав, що імовірність ворожих ударів по всій території України "залишається високою".

Нагадаємо, 11 жовтня окупанти пожвавили наступ у Донецькій області. Близько трьох батальйонів пішли вперед після інтенсивної артпідготовки за підтримки танків і бронетехніки поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміка, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки, на рубежі Опитне – Водяне, спробували прорватися з Красногорівки в напрямку Бердичів і дісталися їхніх околиць, бої спалахнули поблизу Очеретиного.

Про те, що відбувається на Авдіївському напрямку зараз, читайте в матеріалі Віктора Кевлюка на LB.ua.