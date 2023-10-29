На Херсонщині у прифронтових населених пунктах залишаються більш як 600 дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“Вчергове прошу: евакуюйтеся. У населених пунктах, де непроста безпекова ситуація, ще залишаються більш як 600 дітей. А ворог рівняє ці міста і села із землею”, - сказав Прокудін.

Він зазначив, що ті, хто бажають евакуюватися, мають зателефонувати до контакт-центу за номером 0800 101 102.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали артилерійського удару по Новобериславу. Одна людина загинула.