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На Херсонщині у прифронтових населених пунктах залишаються більш як 600 дітей, - Прокудін

Місцева влада закликає людей евакуюватися.

На Херсонщині у прифронтових населених пунктах залишаються більш як 600 дітей, - Прокудін

На Херсонщині у прифронтових населених пунктах залишаються більш як 600 дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“Вчергове прошу: евакуюйтеся. У населених пунктах, де непроста безпекова ситуація, ще залишаються більш як 600 дітей. А ворог рівняє ці міста і села із землею”, - сказав Прокудін.

Він зазначив, що ті, хто бажають евакуюватися, мають зателефонувати до контакт-центу за номером 0800 101 102.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали артилерійського удару по Новобериславу. Одна людина загинула. 

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