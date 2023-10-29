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Від початку наступу на Авдіївку Росія втратила 6500 військових

Вороже угруповання на цьому напрямку налічує близько 40 тисяч осіб.

Від початку наступу на Авдіївку Росія втратила 6500 військових
Фото: facebook.com/ato.news

Від 10 жовтня втрати російської армії у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” у Донецькій області становлять майже 6,5 тисячі осіб.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, передає  Укрінформ.

"Якщо говорити про втрати за такий короткий період на відносно невеликому відтинку фронту, то Авдіївка - це вже найбільша поразка російської армії. Якщо рахувати, то з 10 жовтня загальні втрати ворога на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" становили майже 6,5 тисячі осіб", - сказав Штупун.

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Крім того, знищено 100 ворожих танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Зокрема, тільки вчора знищено 8 танків, у тому числі найсучасніший Т-90.

Штупун додав, що на Авдіївському напрямку вороже угруповання налічує близько 40 тис. осіб.

Нагадаємо, сьогодні прикордонники збили ворожий літак на Авдіївському напрямку.

11 жовтня російські війська пожвавили наступ. Зо три батальйони пішли вперед після інтенсивної артпідготовки за підтримки танків і бронетехніки поблизу Авдіївки, Тоненького, Кераміка, Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки, на рубежі Опитне – Водяне, спробували прорватися з Красногорівки в напрямку Бердичів і дісталися їхніх околиць, бої спалахнули поблизу Очеретиного.

Важливо розуміти, що активізувалися практично ВЕСЬ 1-й корпус ДНР, принаймні половина російської 20-ї дивізії, навіть бригада корпусу аж з Камчатки, котрий узагалі воює на сусідньому напрямку. Тобто Авдіївський напрямок для противника дуже важливий. Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Авдіївка. Хто кого?".

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