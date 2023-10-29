Українські військові розбили колону ворожих танків біля Красногорівки

Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагались прорвати українську оборону біля села Красногорівка. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ в Telegram.

"Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", – зазначили у дописі.

Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників, однак, безуспішно.

Нагадаємо, українські воїни знищили ще майже 500 окупантів на Таврійському напрямку. За минулу добу ЗСУ знищили 660 росіян.