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Українські військові розбили колону ворожих танків біля Красногорівки

Артилерія ЗСУ ефективно відпрацювала по окупантах.

Українські військові розбили колону ворожих танків біля Красногорівки
Фото: Скріншот з відео

Завдяки злагодженим діям вдалося розбити колону окупантів, які намагались прорвати українську оборону біля села Красногорівка. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ в Telegram.

"Працює артилерія 31 ОМБр, 110 ОМБр, 116 ОБрТрО та Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького", – зазначили у дописі. 

Військові зазначають, що окупанти намагалися прорвати оборону українських захисників, однак, безуспішно.

Нагадаємо, українські воїни знищили ще майже 500 окупантів на Таврійському напрямку. За минулу добу ЗСУ знищили 660 росіян.

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