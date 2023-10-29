Партизани повідомили координати нового російського заводу, де виготовляють ракети

Він знаходиться в Челябінську.

Російські партизани повідомили координати нового заводу в Челябінську, де виготовляють ракети. Про це йдеться в інформації руху опору "Атеш".

"Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", – повідомляють партизани.

За даними руху опору, завод дуже стрімко розширюється. Там будуть нові цехи, набирають працівників. За останньою інформацією, кількість персоналу збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

"АТЕШ" оприлюднив координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизанський рух попереджав щодо перекидання великої кількості особового складу російської армії та зброї на аеродром "Джанкой".