Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Вербове море. Або що зараз відбувається на місці Каховського водосховища
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Скандал з Young Business Club, де гостей лякає військова форма. Що зі співпрацею з росіянами?
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію щодо кризи в Газі
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Єрмак озвучив підсумки третього раунду перемовин щодо української Формули миру на Мальті
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Сергій Жадан: «Світ готовий виступати проти Путіна, проте зовсім не готовий виступати проти Пушкіна»
Авдіївка. Хто кого?
Авдіївка. Хто кого?
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
У Києві через ураганний вітер загинули дві людини, ще одна жертва - в області. Кількість травмованих збільшується (оновлення)
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у 54 роки
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
Офіс Генпрокурора заявив, що голові Національної служби здоров’я повідомили про підозру у службовій недбалості (доповнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Партизани повідомили координати нового російського заводу, де виготовляють ракети

Він знаходиться в Челябінську.

Партизани повідомили координати нового російського заводу, де виготовляють ракети
Фото: bulgarianmilitary.com

Російські партизани повідомили координати нового заводу в Челябінську, де виготовляють ракети. Про це йдеться в інформації руху опору "Атеш".

"Наші агенти з Челябінська повідомляють, що на Челябінському ковальсько-пресовому заводі почали виготовляти ракети різного типу", – повідомляють партизани.

За даними руху опору, завод дуже стрімко розширюється. Там будуть нові цехи, набирають працівників. За останньою інформацією, кількість персоналу збільшилася з 10 до 17 тисяч осіб.

"АТЕШ" оприлюднив координати підприємства: 55.118556370558025, 61.5045004989165.

Фото: АТЕШ

Нагадаємо, партизанський рух попереджав щодо перекидання великої кількості особового складу російської армії та зброї на аеродром "Джанкой".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies