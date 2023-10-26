Росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в аеродром Джанкой, - "Атеш"

Росіяни перекидають велику кількість особового складу і техніки в аеродром Джанкой.

Про це повідомив рух опору "Атеш".

Звідти мобілізованих відправляють на фронт.

Також учасники підпілля, які перебувають у лавах армії Росії повідомляють, що окупанти активно працюють над зміцненням Джанкоя інженерними спорудами.

Нагадаємо, минулого місяця Генштаб ЗСУ повідомляв, що до тимчасово окупованого міста Джанкой у Криму на місцевий військовий аеродром прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки. Їх сюди направили для посилення охорони та оборони аеродрому.

Цього місяця росіяни пускали з району Джанкой ракети типу "Іскандер-К.