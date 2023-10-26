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Росія зосередила на Лимансько-Куп’янському напрямку близько 100 тисяч військових, – Сили оборони

Окупанти не покидають спроб захопити Куп'янськ.

Росія зосередила на Лимансько-Куп’янському напрямку близько 100 тисяч військових, – Сили оборони
Фото: AFP

Одним із найгарячіших напрямків у районі нашої відповідальності є Лимано-Куп’янський. Там ворог не полишає спроб повторно захопити Куп’янськ — важливий вузловий центр для постачання своїх підрозділів.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини», – пише АрміяІнформ.

«За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку ворог завдав 613 обстрілів, 9 авіаударів, відбулось 17 боєзіткнень. Водночас було ліквідовано 194 рашисти. Жодних стратегічних успіхів, за словами Володимира Фітьо, тут ворог не мав», – повідомив речник. 

Також Володимир Фітьо зауважив, що кількісний склад угруповання ворога на Лимано-Куп’янському напрямку не змінився за рахунок підтягування резервів для відновлення знищених підрозділів та становить близько 100 тисяч.

За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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