Через російський обстріл у Херсоні був поранений правоохоронець

Росіяни обстріляли 26 жовтня Корабельний район Херсона.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, після 14.00 окупанти скинули вибухівку з дрона.

Внаслідок цього отримав поранення лівого плеча 40-річний правоохоронець. Він на момент обстрілу перебував на вулиці.

Наразі потерпілого госпіталізували.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. В результат загинули дві людини.

Нині росіяни атакували прикордонне село Сумщини і вбили юнака.