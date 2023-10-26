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Через російський обстріл у Херсоні був поранений правоохоронець

Окупанти скинули вибухівку з дрона.

Через російський обстріл у Херсоні був поранений правоохоронець
Фото: tk.media

Росіяни обстріляли 26 жовтня Корабельний район Херсона.

Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, після 14.00 окупанти скинули вибухівку з дрона. 

Внаслідок цього отримав поранення лівого плеча 40-річний правоохоронець. Він на момент обстрілу перебував на вулиці. 

Наразі потерпілого госпіталізували.

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Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. В результат загинули дві людини.

Нині росіяни атакували прикордонне село Сумщини і вбили юнака.

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