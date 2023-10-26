Через російський обстріл у Херсоні був поранений правоохоронець

Росіяни обстріляли 26 жовтня Корабельний район Херсона.
Як повідомив керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко, після 14.00 окупанти скинули вибухівку з дрона.
Внаслідок цього отримав поранення лівого плеча 40-річний правоохоронець. Він на момент обстрілу перебував на вулиці.
Наразі потерпілого госпіталізували.
Нагадаємо, упродовж минулої доби, 25 жовтня, російські військові здійснили 51 обстріл території Херсонської області. В результат загинули дві людини.
Нині росіяни атакували прикордонне село Сумщини і вбили юнака.