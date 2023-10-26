У масштабній ДТП на Прикарпатті постраждали п'ятеро дітей

У четвер вранці в селі Черче Рогатинської громади сталася масштабна аварія за участі мікроавтобуса та легковика внаслідок якої постраждали семеро людей. Про це повідомляє ДСНС в івано-Франківській області.

"На місці події рятувальники деблокували 1 людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині" йдеться у повідомленні.

Також рятувальникам вдалося запобігти виникненню пожежі. Внаслідок ДТП 7 осіб травмовано, з них 5 дітей.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці.

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