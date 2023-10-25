Через постійні ворожі обстріли жителів Куп'янського району планують евакуювати

Діти можуть бути евакуйовані тільки з дорослими.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив про рішення примусово евакуювати всі сім'ї з дітьми з десяти населених пунктів Куп'янського району через постійні ворожі обстріли прифронтових територій на куп'янському напрямку.

Так, на сьогодні з Купʼянського напрямку евакуйовали понад тисячу людей, з них 240 дітей. Більше 2 тисяч осіб виїхали самостійно.

«Ворог продовжує обстріли цивільного населення прифронтових громад Харківщини. Унаслідок російського терору гинуть та зазнають поранення мирні мешканці, зокрема діти. Задля збереження життя та здоров'я людей закликаємо громадян до евакуації з небезпечних територій», – сказав Олег Синєгубов.

Він наголосив, що діти можуть бути евакуйовані тільки з дорослими (батьками або одним із них чи з опікуном).

Також готується рішення про рекомендаційну евакуацію жителів із Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

«Це рішення буде поки що рекомендаційним, щоб люди евакуювалися, оскільки ворог продовжує вести обстріли», – сказав голова обладміністрації.

За його словами, там наразі проживають 8 тис. 900 осіб, зокрема 844 дитини.

Синєгубов запевнив, що в разі потреби всіх евакуйованих буде забезпечено житлом, вони матимуть підтримку і повний супровід від міжнародних гуманітарних організацій, а в разі виїзду за межі Харківської області отримають одноразові виплати.

Нагадаємо, влада Херсонщини ухвалила рішення про обов'язкову евакуацію родин із дітьми. Рішення стосується 23 населених пунктів.