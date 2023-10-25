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В ГУР повідомили про знищення ворожого складу БК в окупованому Донецьку

Склад належав ворожій бригаді, яка задіяна до штурмів Авдіївки.

В ГУР повідомили про знищення ворожого складу БК в окупованому Донецьку
Фото: ГУР

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та знищили ще один склад з боєприпасами ворога в тимчасово окупованому Донецьку. Про це повідомили в ГУР.

"23 жовтня 2023 року о 03:20 за київським часом внаслідок ударів високоточною зброєю ворожий склад з боєкомплектом, розташований на вулиці Ревякіна у Донецьку, було знищено", – йдеться в повідомленні.

У розвідці додають, що база з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз задіяна у штурмових діях в районі Авдіївки.

Спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам.

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