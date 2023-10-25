Рогозін пропонував ударити по одному з українських міст космічною ракетою, – Bild

Німецьке видання Bild оприлюднило запис розмови колишнього глави "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, де він пропонував ударити по одному з українських міст космічною ракетою.

Відомо, що ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін та Дмитро Баранов, гендиректор ракетно-космічного центру "Прогрес" обговорювали технічні деталі удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яка використовується для польотів у космос.

Серед тем обговорення були, зокрема, і ризики, пов'язані з можливим падінням частин ракети на територію РФ, а також те, що похибка при ударі по меті може становити від 50 до 100 км.

Американське космічне агентство (NASA) відклало на невизначений час візит до США керівника "Роскосмосу" Дмитра Рогозіна, який перебуває під санкціями США за його роль у анексії Криму в 2014 році.