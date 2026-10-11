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У Росії заарештували топменеджера підприємства "Роскосмосу"

Його підозрюють у справі  про розкрадання понад 5 млрд рублів під час виконання оборонного замовлення. 

У Росії заарештували топменеджера підприємства "Роскосмосу"
Ілюстративне фото

У російському Воронежі заарештували Володимира Кольцова - заступника директора Конструкторського бюро хімавтоматики (КБХА), яке входить до структури "Роскосмосу". 

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Кольцова підозрюють у перевищенні службових повноважень у справі про розкрадання понад 5 млрд рублів під час виконання державного оборонного замовлення. 

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За версією слідства, протягом 2021–2024 років підприємство перерахувало компаніям "Нагваль Стройтех" і "Гарант-строй" понад 5 млрд рублів авансів на будівництво виробничих об'єктів. Підрядники мали створити інфраструктуру для виготовлення компонентів ракетно-космічної техніки та виробництва рідинних ракетних двигунів для ракет-носіїв "Союз". Однак фактично виконали роботи лише на 535 млн рублів, після чого контракти розірвали.

Слідчі вважають, що Кольцов приховував від керівництва зрив термінів будівництва та надавав неправдиву інформацію про виконання контрактів. 

Із середини вересня він перебуває в СІЗО. Посадовцю загрожує до 10 років ув'язнення. 

Раніше у цій справі затримали гендиректора компанії "Нагваль Стройтех" Сергія гГутенка. Його розшукали в Таїланді та депортували до Росії. Підприємець уже визнав провину в шахрайстві. 

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