Нідерланди більше не розглядають Росію лише як агресора, а вважають її ворогом. Розвідка країни попереджають, що Москва готується до можливого конфлікту з НАТО.
Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус, повідомляє NL Times.
За словами міністерки, Росія намагається перевірити стійкість західних суспільств, зокрема за допомогою диверсій, інцидентів із безпілотниками та залякування.
"Росія – наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але до безтурботного миру також далеко", – наголосила Єшілгьоз-Зегеріус.
У листопаді 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв у Сеймі про диверсії, які, за його словами, організовують російські спецслужби на території країни. Однак прямо називати Росію ворогом він тоді не став.
Загрозу з боку Москви відзначають і в Японії. У Білій книзі з оборони за 2026 рік японське Міністерство оборони зазначило, що російська агресія проти України порушує міжнародне право, а військова діяльність Росії в Європі становить одну з найсерйозніших і безпосередніх загроз безпеці.
У Токіо також висловлюють занепокоєння через військову активність Росії поблизу Японії.
- Наприкінці вересня Росія заявила НАТО про готовність застосувати ядерну зброю, якщо країни Альянсу спробують ізолювати Калінінградську область від решти території РФ.