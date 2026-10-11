Міністерка оборони заявила, що Москва випробовує стійкість західних країн через диверсії та залякування.

Нідерланди більше не розглядають Росію лише як агресора, а вважають її ворогом. Розвідка країни попереджають, що Москва готується до можливого конфлікту з НАТО.

Про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшілгьоз-Зегеріус, повідомляє NL Times.

За словами міністерки, Росія намагається перевірити стійкість західних суспільств, зокрема за допомогою диверсій, інцидентів із безпілотниками та залякування.

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"Росія – наш ворог. І ні, це не означає, що ми перебуваємо у стані війни. Але до безтурботного миру також далеко", – наголосила Єшілгьоз-Зегеріус.

У листопаді 2025 року міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявляв у Сеймі про диверсії, які, за його словами, організовують російські спецслужби на території країни. Однак прямо називати Росію ворогом він тоді не став.

Загрозу з боку Москви відзначають і в Японії. У Білій книзі з оборони за 2026 рік японське Міністерство оборони зазначило, що російська агресія проти України порушує міжнародне право, а військова діяльність Росії в Європі становить одну з найсерйозніших і безпосередніх загроз безпеці.

У Токіо також висловлюють занепокоєння через військову активність Росії поблизу Японії.