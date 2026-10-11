Reuters: ВООЗ не встановила причину смерті співробітниці протичумного центру в Росії

Всесвітня організація охорони здоров’я досі не встановила причину пневмонії, від якої на початку жовтня померла співробітниця протичумного науково-дослідного центру в Іркутській області Росії, пише Reuters.
В організації наголосили, що випадків чуми не зареєстровано.
За даними ВООЗ, російська влада повідомила про негативні результати тестування померлої та людей, які з нею контактували, на відповідні небезпечні патогени. У контактних осіб також не виявили симптомів, а інших випадків тяжкої пневмонії серед пов’язаних із померлою людей не зафіксували.
"На основі наданої інформації... ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов’язаної з цією подією. Ключовим невизначеним моментом залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої лабораторної працівниці", – йдеться в заяві організації.
Таким чином, причина смерті співробітниці центру залишається невстановленою.
Контекст
- Повідомлення про можливий випадок з’явилися після смерті 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в інституті дослідження чуми в Іркутській області. За даними російських ЗМІ, вона могла заразитися після розбиття пробірки, а близько 200 людей, які могли контактувати з нею, відправили на карантин.
- Водночас російські посадовці заявили, що проведені після смерті аналізи не виявили чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і має можливості допомогти Москві, якщо вона виявиться серйознішою.
- Президент США Дональд Трамп також напередодні заявив, що Сполучені Штати готові надати допомогу, назвавши ситуацію "великою проблемою". Представник ВООЗ Крістіан Ліндмаєр повідомив, що Росія поки не відповіла на запит організації щодо обставин смерті Шипілової.