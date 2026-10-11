Reuters: ВООЗ не встановила причину смерті співробітниці протичумного центру в Росії

ВООЗ заявляє, що випадків чуми не зареєстровано, а результати тестів на небезпечні патогени були негативними.

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Всесвітня організація охорони здоров’я досі не встановила причину пневмонії, від якої на початку жовтня померла співробітниця протичумного науково-дослідного центру в Іркутській області Росії, пише Reuters.

В організації наголосили, що випадків чуми не зареєстровано.

За даними ВООЗ, російська влада повідомила про негативні результати тестування померлої та людей, які з нею контактували, на відповідні небезпечні патогени. У контактних осіб також не виявили симптомів, а інших випадків тяжкої пневмонії серед пов’язаних із померлою людей не зафіксували.

"На основі наданої інформації... ВООЗ не виявила доказів триваючої передачі інфекції, пов’язаної з цією подією. Ключовим невизначеним моментом залишається відсутність підтвердженого діагнозу в померлої лабораторної працівниці", – йдеться в заяві організації.

Таким чином, причина смерті співробітниці центру залишається невстановленою.

Контекст

Повідомлення про можливий випадок з’явилися після смерті 28-річної Дар’ї Шипілової, яка працювала в інституті дослідження чуми в Іркутській області. За даними російських ЗМІ, вона могла заразитися після розбиття пробірки, а близько 200 людей, які могли контактувати з нею, відправили на карантин.

Водночас російські посадовці заявили, що проведені після смерті аналізи не виявили чуми. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон уважно стежить за ситуацією і має можливості допомогти Москві, якщо вона виявиться серйознішою.