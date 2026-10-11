The Hill: Республіканці в Конгресі США розкритикували рішення Трампа щодо експорту російського дизпального

У Конгресі також представили законопроєкт, який має обмежити можливість скасування санкцій президентом США.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Низка республіканців в обох палатах Конгресу США розкритикували домовленість президента Дональда Трампа з главою Кремля Владіміром Путіним щодо постачання російського дизелю на світовий ринок.

Про це пише The Hill.

Сенатор-республіканець від Луїзіани Джон Кеннеді заявив, що підтримує прагнення Трампа знизити ціни на пальне, однак не схвалює рішення дозволити Росії експортувати дизель.

Реклама

"Володимир Путін – кат. Він кат власного народу. І він кат добропорядного народу України. Він ніколи не буде нашим другом", – сказав Кеннеді. За його словами, зниженню цін на дизельне пальне сприятиме завершення війни в Ірані.

Сенаторка-республіканка від Аляски Ліза Меркавскі заявила, що Трамп мав би використати передбачені санкційним законодавством повноваження, а не дозволяти Росії заробляти на експорті пального та продовжувати війну проти України.

"Ми зможемо обговорити повернення Росії на світові енергетичні ринки після завершення війни, але наразі нам потрібно перекрити всі джерела, що їй допомагають", – наголосила вона.

Тим часом член Палати представників Браян Фіцпатрік, республіканець від Пенсильванії, представив двопартійний законопроєкт "Акт Рональда Рейгана: Мир через силу". За його словами, ініціатива має заблокувати можливість одноосібного скасування санкцій президентом Трампом. Співавтором законопроєкту став конгресмен-республіканець від Небраски Дон Бейкон.

Фіцпатрік також заявив про значну підтримку України в Конгресі та серед американців.

Ексголова Комітету Палати представників із закордонних справ Майкл Маккол, республіканець від Техасу, також висловив занепокоєння через можливе послаблення обмежень щодо російської нафти.

На його думку, це лише фінансуватиме воєнну машину Кремля та сприятиме подальшому насильству й руйнуванням.

Контекст

9 жовтня президент Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.

Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.

Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.