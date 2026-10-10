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У Індії затримали засновника руху «Тарган» і сотні інших людей - новини LB.ua

Лідерів партії затримали, щойно їхній літак приземлився у Нью-Делі. 

У Індії затримали засновника руху «Тарган» і сотні інших людей - новини LB.ua
Протести в Індії
Фото: EPA/UPG

Індійська поліція затримала засновника популярного молодіжного політичного руху та сотні протестувальників напередодні масштабної запланованої акції протесту в столиці Нью-Делі.

Про це пише CNN та повідомляє Reuters.  

За даними руху, Абхіджита Діпке затримали разом з іншими лідерами партії Cockroach Janta Party (CJP), щойно їхній літак приземлився в Нью-Делі. 

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Тисячі поліцейських та військовослужбовців були розгорнуті по всьому місту, мобільний інтернет був призупинений у центральному діловому районі, а десятки станцій метро та ринків були закриті, оскільки влада вжила заходів, щоб зупинити мітинг, організований рухом «Тарган».

Протест був спрямований проти головного комісара виборчої комісії Г'янеша Кумара через перегляд списків виборців , який, на думку критиків, непропорційно вигідний правлячій партії Бхаратія Джаната (BJP) прем'єр-міністра Нарендри Моді.

Рух планував зібрати тисячі людей на Джантар Мантар, визначеному місці протесту в центрі Делі. Але район був оточений силами безпеки перед початком демонстрації.

Однак невеликі протести спалахнули в інших частинах міста, зокрема на популярному ремісничому ринку та біля меморіалу лідера руху за свободу Махатми Ганді, де протестувальники вигукували гасла з вимогою відставки Кумара.

Протести в Індії
Фото: EPA/UPG
Протести в Індії

Партія CJP виникла в травні як жарт покоління Z в інтернеті, який швидко став вірусним. У липні вона змусила уряд піти на найбільші поступки за останні роки. Головною мішенню запланованої на суботу акції став Г’янєш Кумар, очільник Виборчої комісії Індії. Опозиційні партії стверджують, що комісія виключає зі списків виборців, які мають законне право голосувати, аби допомогти партії Моді. І правляча партія, і сама комісія заперечують ці звинувачення.

Назва CJP походить від необережного висловлювання голови Верховного суду Індії, який, імовірно, у травні назвав безробітну молодь країни «тарганами» й «паразитами». Згодом він заявив, що його слова перекрутили. Однак засновник CJP Діпке вирішив використати це порівняння на користь руху, наголошуючи на впертості та незнищенності комахи, яка стала його символом.

Згодом рух долучився до загальнонаціональних протестів із вимогою відставки міністра освіти через скандал із витоком екзаменаційних завдань. Активісти використали широке невдоволення браком можливостей для молоді й створили низку вірусних моментів, які привернули увагу індійського інтернету.

У коротких відео, що поширювалися в соцмережах, показували танці та діджейські вечірки на місцях протестів, а також пісні, у яких висміювали прем’єр-міністра Нарендру Моді. Інші ролики грали на страху пропустити щось важливе (FOMO) і закликали друзів відкласти телефони та приєднатися до демонстрацій.

На протестах також безкоштовно роздавали їжу. Її надходило так багато, що організаторам зрештою довелося просити прихильників по всій країні припинити надсилати продукти.

Після кількох тижнів сидячих протестів і маршів міністр освіти Дхармендра Прадхан подав у відставку. Це стало рідкісною політичною поразкою уряду Моді, якої не змогли домогтися навіть більш усталені опозиційні партії.

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