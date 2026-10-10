КНДР пригрозила США жорсткими заходами через доповідь про торгівлю людьми

Пхеньян назвав звіт Держдепартаменту за 2026 рік політичною провокацією.

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Північна Корея пригрозила Сполученим Штатам жорсткими заходами у відповідь на публікацію доповіді Держдепартаменту США про торгівлю людьми за 2026 рік. У Пхеньяні вважають документ проявом ворожої політики Вашингтона щодо КНДР.

Про це йдеться в заяві МЗС Північної Кореї, опублікованій державним інформагентством KCNA.

У північнокорейському зовнішньополітичному відомстві назвали звіт "політично мотивованою провокацією" та заявили, що кампанія США нібито загрожує суверенітету КНДР та інтересам її громадян.

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"Ми ніколи не будемо розглядати публікацію звіту США як щорічну звичну практику, а як продовження ворожої політики щодо КНДР та спробу повалити нашу соціальну систему", – заявили в МЗС країни.

У Пхеньяні також стверджують, що політика Вашингтона є однією з причин, через які Північна Корея має намір посилювати свій військовий потенціал для захисту державного суверенітету.

"КНДР подвоїть свої зусилля для нейтралізації ворожих дій США, змусить відповісти тих, хто вчиняє зловмисні дії, та доб’ється справедливості і захистить свій суверенітет і соціальний лад", – ідеться в заяві.

Згідно зі звітом Держдепартаменту США про торгівлю людьми за 2026 рік, Північну Корею включили до переліку 12 країн, де задокументовано політику або схеми торгівлі людьми в межах фінансованих державою програм примусової праці, сексуального рабства чи вербування дітей-солдатів.

До цього списку також увійшли Афганістан, Білорусь, Іран і Росія.