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В ЄС розглядають способи обмеження участі росіян і білорусів в міжнародних спортивних змаганнях

Відповідні питання вперше обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу на засіданні 12 жовтня.

В ЄС розглядають способи обмеження участі росіян і білорусів в міжнародних спортивних змаганнях
Фото: detector.media

ЄС розглядає можливість нових санкцій проти Росії у спортивній сфері, перегляду фінансування міжнародних спортивних федерацій й обмежень на в’їзд російських спортсменів до ЄС. 

Про це повідомляє Радіо Свобода, з посиланням на європейських дипломатів.

Ці питання вперше обговорять міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 12 жовтня в Люксембурзі.

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Як повідомив один із дипломатів, ЄС шукає способи не допустити повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на довоєнних умовах. Європейська служба зовнішніх дій підготувала відповідні документи.

«Йдеться про те, як не допустити повернення до статус-кво, який існував до війни. Адже насправді спортивні федерації мають досить широку свободу дій у цьому питанні», – пояснив він.

Після того як МОК скасував обмеження проти Росії, стане можливим повернення російських спортсменів на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі під національним прапором, а не в нейтральному статусі.

Одним із варіантів, який розглядають у ЄС, є поширення санкційного режиму проти Росії на послуги, пов’язані зі спортом. Зараз європейським компаніям уже заборонено надавати Росії низку послуг, зокрема у сфері інформаційних технологій.

Це не завадить російським командам брати участь у міжнародних турнірах за межами ЄС, але дозволить запобігти фінансуванню російського спорту європейськими структурами. Щоб ухвалити таке рішення потрібна підтримка всіх 27 держав-членів.

Ще одним можливим рішенням є перегляд фінансової підтримки спортивних федерацій із боку Єврокомісії. Йдеться, зокрема, про фінансування, яке надає Генеральний директорат Єврокомісії з питань освіти, молоді, спорту й культури.

Окремо може постати питання віз для російських спортсменів, які приїжджають на змагання до країн ЄС. Проте поки немає окремої погодженої пропозиції про загальноєвропейську заборону на видачу віз російським спортсменам.

Йдеться лише про початкову дискусію між міністрами закордонних справ. Конкретних рішень щодо нових санкцій на зустрічі 12 жовтня не очікується.

  • На початку липня 2026 року МОК тимчасово скасував усі обмеження для російських спортсменів. Рішення про допуск російського прапора, гімну чи проведення змагань на території Росії кожна спортивна федерація ухвалюватиме самостійно. 
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