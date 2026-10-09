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У Стамбулі обвалився 7-поверховий будинок. Є загиблі

Пошуково-рятувальну операцію на місці трагедії завершили. Загинули 5 осіб, серед них троє – діти.

У Стамбулі обвалився 7-поверховий будинок. Є загиблі
Обвал будинку у Стамбулі
Фото: CNN Turk

Будинок у районі Малтепе, в азійській частині Стамбул, частково обвалився в четвер, 8 жовтня. Зруйнувались три нижні поверхи, тоді як верхні чотири залишилися нависати над уламками. Рятувальні роботи ускладнювала загроза подальшого руйнування будівлі.

Про це пише dpa.

На місці обвалу у п’ятницю завершили пошуково-рятувальну операцію: загинули п’ятеро людей, зокрема троє дітей, ще дев’ятьох вдалося врятувати живими.

Ще 55 мешканців прилеглих будинків евакуювали з міркувань безпеки. Причини обвалу наразі офіційно не встановлені.

За словами заступника мера Стамбула Нурі Аслана, будинок звели у 1987 році. Підвальний, перший і другий поверхи відповідали будівельним нормам, чинним на той час, тоді як решту поверхів добудували пізніше.

За повідомленнями турецьких медіа, керівниця магазину на першому поверсі помітила тріщини в будівлі ще у квітні. Прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії.

  • Незаконні добудови є поширеною проблемою Стамбула, розташованого в сейсмічно небезпечній зоні. Критики вважають, що державні амністії у сфері будівництва, які дозволяють легалізувати незаконні споруди за сплату штрафів, сприяли поширенню такої практики.
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