У Стамбулі обвалився 7-поверховий будинок. Є загиблі

Пошуково-рятувальну операцію на місці трагедії завершили. Загинули 5 осіб, серед них троє – діти.

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Будинок у районі Малтепе, в азійській частині Стамбул, частково обвалився в четвер, 8 жовтня. Зруйнувались три нижні поверхи, тоді як верхні чотири залишилися нависати над уламками. Рятувальні роботи ускладнювала загроза подальшого руйнування будівлі.

Про це пише dpa.

На місці обвалу у п’ятницю завершили пошуково-рятувальну операцію: загинули п’ятеро людей, зокрема троє дітей, ще дев’ятьох вдалося врятувати живими.

Ще 55 мешканців прилеглих будинків евакуювали з міркувань безпеки. Причини обвалу наразі офіційно не встановлені.

За словами заступника мера Стамбула Нурі Аслана, будинок звели у 1987 році. Підвальний, перший і другий поверхи відповідали будівельним нормам, чинним на той час, тоді як решту поверхів добудували пізніше.

За повідомленнями турецьких медіа, керівниця магазину на першому поверсі помітила тріщини в будівлі ще у квітні. Прокуратура розпочала розслідування обставин трагедії.