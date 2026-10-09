У Італії із виноробні вкрали 30 тисяч пляшок на 5 мільйонів євро

Це є однією з найбільших крадіжок вина в новітній історії.

Найбільша сімейна виноробня Італії Marchesi Antinori заявила, що професійні злодії вкрали 30 000 пляшок вина вартістю близько 5 мільйонів євро з її сховища в Тоскані. Це, імовірно, є однією з найбільших крадіжок вина в новітній історії.

Як пише Financial Times, флоренційська виноробня Antinori, історія якої сягає 1385 року, повідомила, що це сталося минулими вихідними, саме тоді, коли готувалися відправити велику партію деяких своїх найцінніших пляшок клієнтам за кордоном.

Семеро чоловіків у масках відключили сигналізацію та вивезли тисячі ящиків червоних вин виноробні Tignanello, Solaia та Guado al Tasso у двох величезних вантажівках. Викрадені пляшки зазвичай коштують від 150 до 500 євро кожна.

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Крадіжку виявили лише в понеділок вранці, коли працівники прибули на місце події та виявили, що вина немає. Виноробня має численні записи з камер спостереження. Поліція проводить розслідування, але поки що жодних арештів не здійснила.

Ренцо Котарелла, головний виконавчий директор Antinori, заявив, що компанія, дохід якої минулого року склав близько 263 мільйонів євро та експортує продукцію до 170 країн, надіється, що енофіли в Італії допоможуть їм знайти зниклі пляшки.

Антінорі також попередили потенційних покупців, що пляшки, запропоновані їм з незвичайних джерел за спокусливими цінами, можуть бути краденим майном.

Крадіжка вина не є рідкістю в Італії, але злодії зазвичай націлюються на ресторани, відзначені зірками Мішлен, з добре укомплектованими винними льохами, та викрадають кілька дуже цінних пляшок вартістю десятки тисяч євро кожна.

Наприклад, цього літа двоє чоловіків, одягнених як робітники в каски та світловідбивні жилети, примудрилися пробити отвори у небиткому склі відомого міланського ресторану Affinatore та вкрасти кілька пляшок цінного вина Romanée-Conti на загальну суму 280 000 євро.

Пляшки також іноді крадуть з вантажівок під час транспортування. Цього літа також виноробне господарство Banfi di Montalcino повідомило, що 3000 пляшок найкращих вин Альта Ланга було викрадено зі складу в П'ємонті злодіями, які ретельно відбирали напої та чий вибір свідчив про те, що вони точно знали, що роблять.

Минулого місяця четверо злодіїв за допомогою вилкового навантажувача на складі за менш ніж три години викрали 3000 пляшок популярних вин Barolo на виноробні Conterno Fantino, також у П'ємонті. Але крадіжка в Антінорі вважається найбільшою в Італії і в світі як за обсягом, так і за вартістю викрадених пляшок.