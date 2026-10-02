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Італія скасовує заплановане збільшення оборонних витрат у новому бюджетному плані

Державний борг, як очікується, цього року перевищить показник Греції, ставши найвищим серед 21 країни валютного блоку.

Італія скасовує заплановане збільшення оборонних витрат у новому бюджетному плані
Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія оприлюднить нові довгострокові економічні прогнози, змінивши в останній момент плани щодо збільшення витрат на оборону, аби стримати зростання величезного державного боргу. 

Про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Ці показники стануть основою для бюджету на 2027 рік, який уряд має представити наприкінці жовтня.

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Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні розробляє його в складних умовах для третьої за величиною економіки єврозони. Це буде останній бюджет уряду Мелоні перед загальнонаціональними виборами, запланованими на наступний рік.

Стрімке зростання цін на енергоносії підвищує вартість життя для італійців, витрати уряду на обслуговування запозичень зростають. Державний борг, як очікується, цього року перевищить показник Греції, ставши найвищим серед 21 країни валютного блоку.

Попри це, економіка Італії, що тривалий час демонструвала мляву динаміку, у першому півріччі трималася краще, ніж очікувалося.

Очікується, що у 2026 році дефіцит бюджету становитиме 2,9% валового внутрішнього продукту – проти 3,1% минулого року. Це вперше з 2019 року дозволяє вкластися в установлену ЄС межу в 3%. Однак очікується, що з 2027 року дефіцит знову зросте.

Італія має намір скористатися так званим “національним застереженням про відступ” (NEC) від бюджетних правил ЄС. Ця можливість була запропонована всім країнам ЄС, щоб допомогти їм збільшити витрати на оборону та впоратися зі стрімким зростанням цін на енергоносії. 

За словами джерел, Італія повною мірою використає додатковий дефіцит, дозволений для пом’якшення наслідків високих цін на енергоносії, однак планує скоротити додаткові витрати на оборону – з раніше запланованих 0,9% ВВП до 0,6% ВВП.

У грошовому вираженні ці додаткові витрати становитимуть близько 14 мільярдів євро щороку у 2027 та 2028 роках.

Збільшення військових витрат не має підтримки серед населення Італії та викликає розбіжності між партіями керівної коаліції. 

Водночас уряд побоюється надмірного нарощування видатків, оскільки очікується, що у 2026 році державний борг сягне пікового значення – майже 139% ВВП (третій рік поспіль), через що Італія випередить Грецію і стане найбільш закредитованою країною єврозони.

Міністр Італії з питань економіки Джанкарло Джорджетті веде переговори з Європейською комісією, щоб гарантувати, що додатковий дефіцит не завадить Італії вийти з-під дії процедури ЄС щодо бюджетної дисципліни в середині 2027 року.

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