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Південнокорейський президент пригрозив Україні “заходами”, якщо не буде вибачень за полонених з КНДР

Лі Чже Мьон звинуватив Київ у тому, що його виставили “брехуном”.

Південнокорейський президент пригрозив Україні “заходами”, якщо не буде вибачень за полонених з КНДР
Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон
Фото: EPA/UPG

Південнокорейський президент Лі Чже Мьон пригрозив Україні “подальшими заходами”, якщо Київ не вибачиться публічно за оприлюднення інформації про передачу Сеулу північнокорейських військовополонених.

Про це повідомляє DW.

Раніше Сеул різко відреагував на розкриття Україною інформації про передачу двох солдатів із КНДР, захоплених у полон під час бойових дій на боці Росії, попередивши, що Пхеньян може переслідувати їхні родини.

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Минулого тижня Лі висловив невдоволення невдовзі після того, як президент України Володимир Зеленський повідомив про передачу цих солдатів під час виступу в ООН.

Відтоді між Південною Кореєю та Україною виникли розбіжності, а Сеул вимагає від Києва вибачень.

“Якщо відмова визнати факти та публічно вибачитися триватиме, ми вживемо додаткових заходів”, – написав Лі у соцмережі X.

Лі також звинуватив Київ у тому, що там його виставили “брехуном”.

Що було раніше

Південна Корея стверджує, що Київ порушив домовленість про конфіденційність передачі двох військових до Сеула, досягнуту задля їхньої безпеки. Водночас українські посадовці заперечують існування такої домовленості.

У четвер українські ЗМІ навели слова міністра закордонних справ Андрія Сибіги про те, що Київ намагається налагодити відносини із Сеулом.

“Я б не хотів називати це інцидентом. Скажімо так: це дипломатичне непорозуміння”, – сказав Сибіга журналістам під час одного із заходів.

Сибіга підкреслив, що Південна Корея – важлива для України. “І я дуже сподіваюся на динаміку, продовження співпраці та конкретні результати, яких ми справді з ними досягаємо”, – зазначив він.

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