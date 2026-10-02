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Саудівська Аравія заявила про удар хуситів по енерговузлу у священному місті Медина

Станція розподілу електроенергії “Тайба” в Медіні забезпечує живлення Мечеті Пророка. Хусити заперечують свою причетність до удару.

Саудівська Аравія заявила про удар хуситів по енерговузлу у священному місті Медина
Фото: Скріншот

Підтримувані Іраном єменські хусити завдали удару по електророзподільній станції у священному місті Медина у Саудівській Аравії.

Про це заявила коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, повідомляє French24.

Напад стався на тлі загострення бойових дій у Ємені. Урядові сили заявили про завдання ударів по об'єктах хуситів, а журналісти AFP повідомили про вибухи в контрольованій хуситами столиці – місті Сана.

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Саудівська коаліція заявила про удар безпілотника по станції розподілу електроенергії “Тайба” в Медіні, яка забезпечує живлення Мечеті Пророка, тоді як хусити заперечують свою причетність. Медіна, де розташовані могила пророка Мухаммада та Мечеть Пророка, як і Мекка, є одним із найсвященніших міст ісламу.

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Речник коаліції генерал-майор Туркі аль-Малікі повідомив, що безпілотник уразив електророзподільну станцію “Тайба” вночі 29 вересня.

“Розслідування та докази, зібрані компетентними органами, підтвердили причетність терористичного ополчення хуситів до планування та здійснення цього боягузливого терористичного акту; висновки ґрунтуються на аналізі наслідків атаки та уламках використаного безпілотника”, – йдеться в його заяві.

У коаліції повідомили, що один із трансформаторів було виведено з ладу, однак це не вплинуло на роботу загальної електромережі. 

Вибухи в Сані

Водночас у Ємені загострилися бойові дії. Увечері в четвер кореспонденти AFP почули гучні вибухи в Сані – столиці, яку контролюють хусити.

Військові сили міжнародно визнаного уряду повідомили про завдання ударів по об'єктах хуситів у Сані, Сааді та Таїзі. Речник заявив, що військові провели в Сані операцію з ураження “важливих цілей” і завдали ударів по 11 об'єктах у Сааді.

Він також додав, що 27 авіаударів було спрямовано проти “інтегрованої військової системи” хуситів у Таїзі.

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Хусити, які контролюють Сану та значну частину узбережжя Червоного моря в Ємені, неодноразово запускали безпілотники й ракети по Саудівській Аравії відтоді, як королівство втрутилося в громадянську війну в Ємені у 2015 році.

Водночас атаки, що загрожують ісламським святим містам, трапляються рідко.

Як повідомляють підконтрольні хуситам ЗМІ, вчора високопоставлений представник руху знову відкинув звинувачення в тому, що вони цілеспрямовано атакували ісламські святі місця.

Туреччина назвала обстріл провокацією

Туреччина рішуче засудила цей напад і висловила підтримку Саудівській Аравії. “Ці провокаційні напади, що загрожують суверенітету й безпеці Саудівської Аравії та спрямовані проти священних цінностей ісламського світу, мають бути негайно й безумовно припинені”, – зазначив очільник МЗС країни.

Катар також засудив напад. У своїй заяві Доха назвала це “посяганням на святість ісламських святинь”, а також порушенням суверенітету Саудівської Аравії та норм міжнародного права.

Країна підтвердила свою “повну солідарність” із Ер-Ріядом і наголосила, що безпека Королівства є невіддільною складовою безпеки регіону Перської затоки.

До засудження приєдналася й Ліга арабських держав, назвавши напад “неприйнятним порушенням”. В організації заявили, що цей напад “ображає почуття мусульман у всьому світі” та становить собою небезпечну ескалацію.

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