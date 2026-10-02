Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
У США назвали причину смерті колишньої нареченої Володимира Кличка
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ГоловнаСвіт

700 тисяч американців уже взяли участь у проміжних виборах за понад місяць до дня голосування

Перша статистика раннього голосування звучить оптимістично для демократів.

700 тисяч американців уже взяли участь у проміжних виборах за понад місяць до дня голосування
Наліпки "Я проголосував (-ла)"
Фото: Рух ЧЕСНО

Завдяки системі голосування поштою, з якою намагається боротися президент Дональд Трамп, вже понад 700 тисяч громадян США у більш ніж 30 штатах взяли участь у проміжних виборах до Конгресу - хоча до них залишився ще понад місяць.

Як пише CNN, серед тих, хто вирішив не чекати на 5 листопада, традиційно переважають люди поважного віку, яким фізично важко діставатися дільниць у день голосування. Також більш схильні до дистанційного методу волевиявлення прихильники Демократичної партії, аніж республіканці.

Серед тих, хто подав запит на отримання бюлетеню для голосування поштою, спостерігається більша активність демократів, ніж це було на виборах у 2024 році. Це хороша новина для опозиції, яка активно намагається мобілізувати свій електорат для того, щоб відібрати у республіканців більшість у Сенаті та Палаті представників.

Перші статистичні дані ще не дають змоги говорити про впевнену перемогу демократів: зрештою, принцип таємного голосування ніхто не скасовував, а у прихильників президента та його однопартійців є можливість змінити тенденцію ближче до самого дня виборів. Проте вища активність виборців опозиції натякає на важку боротьбу для Білого дому за збереження повноти влади.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies