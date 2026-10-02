SpaceX запустила новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Один з астронавтів стане батьком просто під час космічної місії.

Компанія SpaceX здійснила успішний запуск ракети Falcon 9, на борту якої до Міжнародної космічної станції вирушив новий екіпаж у складі чотирьох астронавтів.

Як пише BBC, двоє з учасників місії представляють американське космічне агентство NASA, один є росіянином, а ще один - з Канади. Дружина канадійця очікує на появу дитини приблизно через два місяці після відбуття її чоловіка на МКС. Це буде четверта пара в історії, у якої з'явиться немовля, поки батько перебуває за межами планети.

Запуск Falcon 9 мав відбутися ще в середині вересня, але був відкладений через технічну проблему. Шлях з мису Канаверал до МКС триває близько 8 годин. На станції екіпаж займатиметься експериментами та дослідженнями, необхідними для підготовки пілотованих місій на Місяць та Марс.