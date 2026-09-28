Під час 14-го випробувального польоту корабель успішно досяг орбіти, після чого його достроково звели з неї через технічну несправність.

Ракета Starship компанії SpaceX вперше вийшла на орбіту Землі та вивела в космос першу партію супутників Starlink нового покоління. Про це пише Reuters.

Запуск відбувся вранці 28 вересня зі стартового майданчика комплексу Starbase на узбережжі Мексиканської затоки поблизу Браунсвілла.

На борту Starship перебували 26 операційних супутників Starlink V3. Після досягнення космосу їх успішно вивели на орбіту приблизно на висоті 269 км над Землею.

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Спочатку SpaceX планувала, що Starship здійснить близько шести обертів навколо Землі протягом приблизно 10 годин. Однак після виходу в космос один із двигунів передчасно вимкнувся, тому фахівці компанії вирішили достроково звести корабель з орбіти.

Політ тривав близько трьох годин. Після завершення місії Starship успішно приводнився в Тихому океані.

Цей запуск став 14-м випробувальним польотом Starship і першим, під час якого корабель вийшов на орбіту. У попередніх 13 випробуваннях ракета рухалася суборбітальною траєкторією та поверталася на Землю, не здійснюючи повного оберту навколо планети.

Starship є найпотужнішою ракетою з-поміж усіх, які запускали в космос. SpaceX розглядає її як ключовий засіб для виведення важких супутників Starlink, а в перспективі — для транспортування людей і вантажів до Марса.