Vyriy розкрила характеристики тактичного розвідувального БпЛА Slavic

Наразі, кажуть у компанії, Slavic успішно пройшов перші бойові випробування у семи підрозділах Сил оборони України та готується до масштабування

Українська Defense Tech компанія Vyriy Industries представила новий тактичний розвідник Slavic. За словами розробників, він дозволяє розвідувальним екіпажам працювати на безпечнішій відстані від лінії бойового зіткнення та довше залишатися в повітрі. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

У Vyriy Industries пояснюють, що потреба у створенні спеціалізованого українського тактичного розвідника виникла через зміну умов на сучасному полі бою. Кілзона розширилась і на окремих ділянках фронту сягає вже 20 км у кожен бік. Водночас дальність тактичного застосування доступних комерційних дронів обмежує можливість екіпажів працювати на безпечній відстані від ЛБЗ.

«Війна змінилася, а з нею — і умови роботи екіпажів. Кілзона розширилась, а доступні комерційні дрони мають обмежену дальність тактичного застосування. Головна задача зараз — дати війську спеціалізовану платформу, яка літає довше і далі, щоб екіпажі могли працювати далі від ЛБЗ. Саме з цією метою ми почали розробку Slavic», — зазначає засновник та CEO Vyriy Industries Олексій Бабенко.

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За словами розробників, ключовими перевагами Slavic стали збільшений час роботи в повітрі, більша тактична дальність застосування та адаптація під досвід операторів комерційних БпЛА. Знайома логіка керування та автоматизовані функції — утримання висоти й положення, автоматичне повернення та посадка — дозволяють екіпажам швидко перейти на нову платформу без тривалого перенавчання.

Фото: Vyriy Industries

Slavic оснащений Solid-State батареєю ємністю 40 000 mAh, яка забезпечує до 1,5 години роботи в повітрі. Тактична дальність застосування — до 30 кілометрів, що дозволяє проводити розвідку переднього краю, залишаючи екіпаж на більш безпечній відстані від зони ураження.

Борт може працювати без GPS — для навігації Slavic використовує оптичне позиціонування. Система зв’язку працює в широкому діапазоні каналів, що дозволяє підбирати менш зашумлений канал та краще працювати в умовах складного рельєфу.

Для спостереження Slavic оснащений денною цифровою 2K-камерою (2560 × 1440) на триосьовому стабілізованому підвісі з 10-кратним оптичним та 30-кратним гібридним зумом, кажуть у Vyriy Industries.

Комплекс постачається як готова система «з коробки» — з усім необхідним обладнанням для роботи без додаткових польових модифікацій. За словами розробників, комплектний пульт підтримує інтеграцію із системами ситуаційної обізнаності DELTA та «Кропива», а також відеотрансляцію у додаток VEZHA безпосередньо з пульта.

У компанії додали, що Slavic успішно пройшов перші бойові тестування в семи підрозділах Сил оборони України. За результатами застосування Vyriy Industries зібрала зворотний зв’язок від екіпажів і враховує його в подальшому розвитку платформи.

Паралельно команда працює над новими конфігураціями Slavic: тестує тепловізійні модулі для нічної розвідки та використання платформи як носія ретранслятора. Також компанія готує платформу до масштабування виробництва і постачання Силам оборони України.

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Vyriy Industries — українська технологічна компанія, що розробляє та серійно виробляє автономні системи для роботи в реальних бойових умовах. Компанія працює за принципом асиметричної переваги та створює цілісну екосистему рішень, сформовану на основі практичного досвіду війська, для закриття ключових місій на фронті — розвідки, зв’язку, ураження та логістики.