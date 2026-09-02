Компанія Vyriy залучила на облігаціях вже половину від запланованої суми

Український виробник безпілотників Vyriy Industries за 20 днів продажу корпоративних облігацій залучив 1 млрд грн від понад 24 000 вкладників, йдеться на сайті фонду Inzhur MilTech, посередника, який продає доступи до облігацій компанії.

Наразі виробник планує залучити 2 млрд грн, ділився планами CEO Vyriy Олексій Бабенко. За потреби суму можуть переглянути до 4 млрд.

Доступ до облігацій Vyriy Industries відкрили на початку серпня. Vyriy стала першою українською deftech-компанією, яка залучає гроші в такий спосіб.

Розміщення закрите, тому напряму купити облігації приватні інвестори не можуть: вони купують сертифікати фонду Inzhur MilTech від 1000 грн, а фонд конвертує ці кошти в облігації з дохідністю 25-29% за рік. Продаж триватиме до 31 грудня 2026 року.

Як пояснювали у компанії, облігації для звичайних покупців доступні лише на платформі Inzhur. Для великих приватних інвесторів можлива пряма купівля облігацій, але теж за супроводу Inzhur як брокера.

За перші 24 години продажів українці вклали понад 500 млн грн, середня сума інвестиції склала 40 819 грн.

7 липня 2026 року Державне бюро розслідувань провело обшуки у гендиректора компанії Олексія Бабенка та його родичів — слідчі дії відбулися більш ніж на 40 локаціях. Слідство перевіряє версію, що посадовці підприємства могли штучно завищувати вартість дронів.

За попередніми даними ДБР, упродовж 2025 року компанія поставила безпілотники за державними контрактами майже на 7 млрд грн. Слідчі також заявили, що встановили понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі.

У компанії заявили, що співпрацюють з правоохоронними органами, і не виключили, що одночасна поява інформаційної кампанії в анонімних телеграм-каналах і слідчих дій може бути спробою дискредитації.

23 липня суд відмовив ДБР в арешті вилучених 32 млн грн, визнавши, що ці кошти не пов'язані з кримінальним провадженням, — гроші повернули компанії, вони передбачалися на заробітні плати працівникам, заявляв Бабенко.

Згодом він розповів, що вважає такі дії могли вплинути на інвестиції з-за кордону в Україну.

"Найбільші наслідки це те, що не відбулося і вже не відбудеться. Це точно відлякало велику кількість інвесторів, які хотіли інвестувати в Україну, а також велику кількість українських бізнесів, які можливо хотіли перепрофілюватися у мілтех", — сказав Бабенко нещодавно у коментарі NV.