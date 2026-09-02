Компанія Vyriy залучила на облігаціях вже половину від запланованої суми

Український виробник безпілотників Vyriy Industries за 20 днів продажу корпоративних облігацій залучив 1 млрд грн від понад 24 000 вкладників, йдеться на сайті фонду Inzhur MilTech, посередника, який продає доступи до облігацій компанії.
Наразі виробник планує залучити 2 млрд грн, ділився планами CEO Vyriy Олексій Бабенко. За потреби суму можуть переглянути до 4 млрд.
- Доступ до облігацій Vyriy Industries відкрили на початку серпня. Vyriy стала першою українською deftech-компанією, яка залучає гроші в такий спосіб.
- Розміщення закрите, тому напряму купити облігації приватні інвестори не можуть: вони купують сертифікати фонду Inzhur MilTech від 1000 грн, а фонд конвертує ці кошти в облігації з дохідністю 25-29% за рік. Продаж триватиме до 31 грудня 2026 року.
- Як пояснювали у компанії, облігації для звичайних покупців доступні лише на платформі Inzhur. Для великих приватних інвесторів можлива пряма купівля облігацій, але теж за супроводу Inzhur як брокера.
- За перші 24 години продажів українці вклали понад 500 млн грн, середня сума інвестиції склала 40 819 грн.
- 7 липня 2026 року Державне бюро розслідувань провело обшуки у гендиректора компанії Олексія Бабенка та його родичів — слідчі дії відбулися більш ніж на 40 локаціях. Слідство перевіряє версію, що посадовці підприємства могли штучно завищувати вартість дронів.
- За попередніми даними ДБР, упродовж 2025 року компанія поставила безпілотники за державними контрактами майже на 7 млрд грн. Слідчі також заявили, що встановили понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі.
- У компанії заявили, що співпрацюють з правоохоронними органами, і не виключили, що одночасна поява інформаційної кампанії в анонімних телеграм-каналах і слідчих дій може бути спробою дискредитації.
- 23 липня суд відмовив ДБР в арешті вилучених 32 млн грн, визнавши, що ці кошти не пов'язані з кримінальним провадженням, — гроші повернули компанії, вони передбачалися на заробітні плати працівникам, заявляв Бабенко.
Згодом він розповів, що вважає такі дії могли вплинути на інвестиції з-за кордону в Україну.
"Найбільші наслідки це те, що не відбулося і вже не відбудеться. Це точно відлякало велику кількість інвесторів, які хотіли інвестувати в Україну, а також велику кількість українських бізнесів, які можливо хотіли перепрофілюватися у мілтех", — сказав Бабенко нещодавно у коментарі NV.