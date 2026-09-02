Зеленський зробив запис у книзі співчуття в посольстві Норвегії через смерть короля Гарольда V

Президент Володимир Зеленський зробив запис у книзі співчуття в резиденції посла Норвегії в Україні у зв'язку зі смертю короля Гаральда V.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Він від імені України висловив співчуття королівській родині й усьому норвезькому народу з приводу смерті монарха.

“Україна завжди пам’ятатиме його підтримку та щиру солідарність із нашим народом. Особливо в найважчі для України часи Норвегія була поруч. За ці роки ми стали близькими друзями. Україна вибудувала міцні відносини з Норвегією та королівською родиною і завжди буде вдячна за всю допомогу та підтримку”, – зазначив український лідер.

“Світла пам’ять Його Величності”, – додав Зеленський.