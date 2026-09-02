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Зеленський зробив запис у книзі співчуття в посольстві Норвегії через смерть короля Гарольда V

Він від імені України висловив співчуття королівській родині й усьому норвезькому народу.

Зеленський зробив запис у книзі співчуття в посольстві Норвегії через смерть короля Гарольда V
“Світла пам’ять Його Величності”
Фото: Телеграм-канал Президента України

Президент Володимир Зеленський зробив запис у книзі співчуття в резиденції посла Норвегії в Україні у зв'язку зі смертю короля Гаральда V.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Він від імені України висловив співчуття королівській родині й усьому норвезькому народу з приводу смерті монарха.

“Україна завжди пам’ятатиме його підтримку та щиру солідарність із нашим народом. Особливо в найважчі для України часи Норвегія була поруч. За ці роки ми стали близькими друзями. Україна вибудувала міцні відносини з Норвегією та королівською родиною і завжди буде вдячна за всю допомогу та підтримку”, – зазначив український лідер.

“Світла пам’ять Його Величності”, – додав Зеленський.

  • Король Норвегії Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років.
  • Покійний король був популярним лідером. Він, зокрема, модернізував норвезьку монархію і порушив традицію, одружившись з міщанкою, сьогодні – королевою Сонею.
  • Його лікували від гемолітичної анемії – стану, спричиненого швидким руйнуванням еритроцитів. Останні тижні монарх провів у лікарні. Король Гаральд на час смерті він був найстарішим правлячим монархом Європи. Через проблеми зі здоров’ям він значно скоротив кількість своїх обов’язків в останні роки, проте від престолу зрікатись відмовився.
  • 1 вересня новий король Норвегії Гокон VIII склав у парламенті присягу на вірність Конституції країни. Він перебав керівництво скандинавською державою після 35-річного правління свого покійного батька.
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