Посол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
ФотоПосол Італії в Україні вручив найвищу державну нагороду двом українським діячам мистецтва
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
Фото​Стихійне лихо в Непалі: що відомо про долю 57 українців?
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
"Організм був надто виснажений. Це фактор ризику і він реалізувався”. Що відбувається з колишніми полоненими після звільнення
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Україна звернулася до МСЕ з вимогою відключити нашу територію від зон обслуговування російської супутникової системи "Рассвет"
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
Мобілізаційний вік до 50–55: чи готова Рада до змін і що думають військові
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
На Одещині знайшли мертвою 15-річну дівчину: поліція затримала 19-річного односельця
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
ГоловнаСуспільствоЖиття

Драпатий назвав 8 пріоритетів розвитку війська, 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів

Головком оприлюднив принципи, за якими керуватиме ЗСУ. 

Драпатий назвав 8 пріоритетів розвитку війська, 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів
Михайло Драпатий
Фото: ТСН

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив документ "Принципи лідерства Головнокомандувача ЗСУ та розвитку війська в умовах війни". 

Повний текст опубліковано на сайті ЗСУ.

Документ визначає 8 пріоритетів розвитку війська, 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів. Порядок реалізації та конкретні показники будуть визначені окремо. 

Реклама

"Найціннішою бойовою спроможністю ЗСУ є наші люди, і кожен командир зобов’язаний їх берегти. Кожна невиправдана втрата послаблює Збройні Сили", - йдеться в документі.

Драпатий наголосив, що вимагатиме від командирів належно готувати військових до бою, захищати від невиправданого ризику, дбати про поранених і підтримувати родини полеглих. 

Також на рівні головкома піднімається питання строків служби, ротації та порядку звільнення: документ декларує намір змінити систему залучення, проходження служби та звільнення так, щоб служба була "прогнозованою, справедливою і професійною", а кадрові рішення ґрунтувалися на потребах війська та результатах.

Від командирів і штабів вимагаються чесні оцінки наявних проблем - можливої корупції, зловживанню владою, домаганням і дискримінації.

"Проблеми, які ігнорують, лише зростають", - наголосив Драпатий.

Головком також додав, що Штаби "мають працювати для військ, а не навпаки", зокрема - усувати дублювання, скорочувати зайву звітність. 

"Окремий пріоритет - вчитися швидше за противника і впроваджувати технології, які дозволяють виконувати завдання з меншими втратами", - додав Драпатий. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies