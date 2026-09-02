Драпатий назвав 8 пріоритетів розвитку війська, 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив документ "Принципи лідерства Головнокомандувача ЗСУ та розвитку війська в умовах війни".
Повний текст опубліковано на сайті ЗСУ.
Документ визначає 8 пріоритетів розвитку війська, 14 вимог до командирів усіх рівнів і 8 очікувань від штабів. Порядок реалізації та конкретні показники будуть визначені окремо.
"Найціннішою бойовою спроможністю ЗСУ є наші люди, і кожен командир зобов’язаний їх берегти. Кожна невиправдана втрата послаблює Збройні Сили", - йдеться в документі.
Драпатий наголосив, що вимагатиме від командирів належно готувати військових до бою, захищати від невиправданого ризику, дбати про поранених і підтримувати родини полеглих.
Також на рівні головкома піднімається питання строків служби, ротації та порядку звільнення: документ декларує намір змінити систему залучення, проходження служби та звільнення так, щоб служба була "прогнозованою, справедливою і професійною", а кадрові рішення ґрунтувалися на потребах війська та результатах.
Від командирів і штабів вимагаються чесні оцінки наявних проблем - можливої корупції, зловживанню владою, домаганням і дискримінації.
"Проблеми, які ігнорують, лише зростають", - наголосив Драпатий.
Головком також додав, що Штаби "мають працювати для військ, а не навпаки", зокрема - усувати дублювання, скорочувати зайву звітність.
"Окремий пріоритет - вчитися швидше за противника і впроваджувати технології, які дозволяють виконувати завдання з меншими втратами", - додав Драпатий.
- У вечірньому зверненні 21 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що новим головнокомандувачем ЗСУ стане командувач Угруповання об'єднаних сил Михайло Драпатий. 22 липня Зеленський підписав відповідний указ. Докладніше про головкома читайте в матеріалі LB.ua "Відмінник навчання, Рубін, новий головком ЗСУ: шість цікавих фактів про Михайла Драпатого".