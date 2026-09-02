Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російський безпілотник влучив в автозаправний комплекс "Укрнафти" в Одеській області. Внаслідок атаки серйозно пошкоджений об’єкт.

Про це у Facebook повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Зокрема, фактично зруйновані капітальна будівля та навіс АЗК, а також суттєво пошкоджене обладнання. Люди внаслідок удару не постраждали.

Реклама

"Такі удари не мають нічого спільного з військовими цілями. Це терор проти мирного населення", – написав Кукура.

Голова правління зазначив, що компанія відновлює пошкоджені об’єкти там, де це можливо, та забезпечує роботу мережі, щоб люди могли заправитися й придбати необхідне в дорозі.

Фото: Богдан Кукура

Фото: Богдан Кукура