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Окупанти проводять для дітей на ТОТ у Запорізькій області уроки про “тероризм”

Під виглядом боротьби з “екстремізмом” дітям поступово нав'язують думку, що все українське може становити загрозу. 

Окупанти проводять для дітей на ТОТ у Запорізькій області уроки про “тероризм”

У перший день нового навчального року окупаційна адміністрація Запорізької області почала проводити для українських дітей заняття про “тероризм”, “екстремізм” та правила поведінки у випадку небезпеки. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Формально такі уроки подають як звичайну "профілактику", однак окупанти використовують їх і як інструмент ідеологічного впливу. Під виглядом боротьби з “екстремізмом” дітям поступово нав'язують думку, що все українське може становити загрозу. 

Українська символіка, мова, проукраїнські погляди чи навіть незгода з окупаційною владою можуть подаватися в одному контексті з поняттями “тероризм” та “екстремізм”.

Окупанти пов'язують українську ідентичність із потенційною “загрозою” і формують страх перед проявами української символіки та культури. Окупаційну владу подають як нібито “захисника” від небезпек і привчають школярів повідомляти про прояви “неблагонадійності”.

Ворог використовує тему безпеки для посилення контролю над дітьми, додали у Центрі.

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