У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей, зокрема восьмирічна дитина. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.
Про це повідомили в Національній поліції України.
Увечері 1 вересня російські військові знову завдали удару по Київщині ударними безпілотниками. У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири автомобілі та два таунхауси. В одному з будинків спалахнула пожежа. Унаслідок цієї атаки травмувалися 69-річна жінка та 8-річна дитина.
Крім того, вранці російські війська обстріляли область. Через удар пошкоджені складські приміщення, ще одна людина постраждала.
- У Києві 2 вересня внаслідок падіння уламків російського безпілотника сталася пожежа. Загоряння відбулось у Голосіївському районі на відкритій території.