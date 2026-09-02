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Росія атакувала Київщину дронами: серед постраждалих – дитина

Внаслідок удару травмовано 5 людей.

Росія атакувала Київщину дронами: серед постраждалих – дитина
Наслідки обстрілів Київщини
Фото: Обстріли Київщини

У Київській області внаслідок російських атак 1 вересня постраждали п’ятеро людей, зокрема восьмирічна дитина. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, автомобілів та складських приміщень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

Увечері 1 вересня російські військові знову завдали удару по Київщині ударними безпілотниками. У Бучанському районі пошкоджень зазнали чотири автомобілі та два таунхауси. В одному з будинків спалахнула пожежа. Унаслідок цієї атаки травмувалися 69-річна жінка та 8-річна дитина.

Крім того, вранці російські війська обстріляли область. Через удар пошкоджені складські приміщення, ще одна людина постраждала.  

Фото: Нацполіція України

Фото: Нацполіція України

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