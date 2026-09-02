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Росіяни вбили 1 людину і поранили 9 на Донеччині

З початку вторгнення армія окупантів забрала у регіоні житття 4288 людей.

Росіяни вбили 1 людину і поранили 9 на Донеччині
Фото: vin.hsc.gov.ua

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила людину у Дружківці.

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Ще 9 людей в області за добу дістали поранення: четверо у Краматорську, троє у Слов’янську, двоє у Дружківці та один у Суханівці.

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З початку вторгнення росіяни вбили у регіоні 4288 людей і поранили 10341. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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