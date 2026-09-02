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СБУ та ГУР заявили, що запобігли теракту, який готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху

Напередодні зʼявилася інформація про конфлікт між представниками спецслужб.

СБУ та ГУР заявили, що запобігли теракту, який готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного руху
пам'ятний знак на честь співробітників СБУ (ілюстративне фото)
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони запобігла теракту, який готувала Росія.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та ГУР МОУ.

Зазначається, що теракт готувала ФСБ проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності України. 

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Проводяться оперативно-слідчі дії.

Подробиць поки що не повідомляють. 

Уночі 2 вересня низка Telegram-каналів повідомляла про стрілянину в Дніпровському районі Києва між співробітниками ГУР МОУ та СБУ, 

Раніше, 28 серпня у Telegram-каналі «Російського добровольчого корпусу» (підрозділ ГУР МОУ) з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу з бойової роботи Степана Каплунова. Адвокат Каплунова Тарас Боровський заявив, що «серед білого дня в Києві силою викрали військовослужбовця ГУР. У позапроцесуальний спосіб, не особливо ховаючи обличчя. Є підстави припускати, що це могли бути співробітники одного з правоохоронних органів». 

1 вересня про викрадення Каплунова повідомив начальник штабу РДК Олександр Фортуна. Він, зокрема, заявив, що підрозділ звернувся до СБУ, ДБР та ГУР, однак не отримав жодної інформації ні про місцеперебування Каплунова, ні про висунуті йому звинувачення.

Сьогодні вночі Боровський повідомив, що до квартири Каплунова прибули правоохоронці «з метою підкинути щось заборонене». Після чого приїхали побратими зниклого та пролунали постріли. За даними джерел «Української правди», троє співробітників ГУР отримали поранення в ході конфлікту. 

Згодом Боровський написав, що на місце інциденту прибули командир спецпідрозділу «Тимур» ГУР і представник СБУ, який нібито пообіцяв звільнити затриманих. 

Українські державні органи поки офіційно не підтверджували інформацію про викрадення чи затримання Каплунова.

  • В кінці 2025 року спецслужби Росії замовили убивство командира РДК Дениса Капустіна. Українська розвідка дізналась про плани росіян. Для збереження життя Капустіна та викриття ворожої агентурної мережі бійці ГУР провели багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано його загибель а у росіян виманили $500 000, обіцяні за вбивство командира РДК.
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