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Росіяни атакували Одесу ракетами і БПЛА: є постраждалі

Ворог прив'язав комбінований обстріл до дня міста.

Росіяни атакували Одесу ракетами і БПЛА: є постраждалі
ілюстративне фото

У ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі із використанням балістики, малогабаритних крилатих ракет, а також реактивних та звичайних безпілотників.

За інформацією від керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у місті пошкоджена інфраструктура та відбулося руйнування житлових будинків.

Попередньо постраждали троє людей, серед травмованих є дитина.

  • Саме 2 вересня Одеса офіційно відзначає день міста, хоча ця дата викликає заперечення через її російську імперську прив'язку до нібито "заснування" наприкінці 18 століття царицею Катериною ІІ.  
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