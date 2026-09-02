Росіяни атакували Одесу ракетами і БПЛА: є постраждалі

У ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі із використанням балістики, малогабаритних крилатих ракет, а також реактивних та звичайних безпілотників.
За інформацією від керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у місті пошкоджена інфраструктура та відбулося руйнування житлових будинків.
Попередньо постраждали троє людей, серед травмованих є дитина.
- Саме 2 вересня Одеса офіційно відзначає день міста, хоча ця дата викликає заперечення через її російську імперську прив'язку до нібито "заснування" наприкінці 18 століття царицею Катериною ІІ.