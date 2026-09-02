Росіяни атакували Одесу ракетами і БПЛА: є постраждалі

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У ніч на 2 вересня росіяни завдали комбінованого удару по Одесі із використанням балістики, малогабаритних крилатих ракет, а також реактивних та звичайних безпілотників.

За інформацією від керівника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у місті пошкоджена інфраструктура та відбулося руйнування житлових будинків.

Попередньо постраждали троє людей, серед травмованих є дитина.