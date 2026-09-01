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Сьогодні, 1 вересня, російська армія атакувала 5 районів Дніпропетровщини і поранила там пʼятьох людей.

Як написав начальник ОВА Олександр Ганжа, ворог бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

У Дніпрі понівечені підприємство, шкільний стадіон, приватні оселі. Постраждали двоє жінок.

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У Дніпровському районі зайнялася пожежа.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки на Дніпропетровщині

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська громади. Понівечені інфраструктура, супермаркети, багатоквартирні та приватні будинки. Постраждали троє людей. У важкому стані госпіталізували 80-річного чоловіка. У стані середньої тяжкості до лікарні доправили 70-річну жінку. 48-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Криворізькому районі противник цілив по Зеленодольській громаді. Пошкоджені приватні будинки, автомобіль, інфраструктура.

На Синельниківщині ворог завдав удару по Васильківській і Покровській громадах. Пошкоджені спортивна школа, приватні оселі, адмінбудівлі, автомобілі.

У Павлоградському районі зайнялися пожежі.