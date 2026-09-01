Російські пропагандисти створили фейкову шпальту польської газети про «голод» в Україні

Оригінальне видання нічого подібного не публікувало.

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Російська пропаганда поширює у мережі сфабриковану першу сторінку польського видання із вигаданою заявою про те, що на українців нібито чекає «голодна осінь і зима», а 63% населення опиняться на межі голоду через російські обстріли.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що насправді польське видання не випускало матеріалів із таким змістом. Оригінальна шпальта відповідного номера газети має абсолютно інший вигляд, а зображення росіяни спеціально творили у графічних редакторах.

Фото: ЦПД російська пропаганда

Для поширення цього фейку ворог залучив дезінформаційну мережу «Матрьошка», яка систематично маскує підробки під матеріали відомих західних медіа. ЦПД зазначив, що росіяни прагнуть посіяти страх серед українців, підірвати моральний дух і створити ілюзію, ніби іноземні журналісти вважають становище України безнадійним.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що жодної загрози дефіциту продуктів чи голоду в Україні немає. Росія штучно підігріває паніку, щоб змусити людей скуповувати товари й перевантажити мережі. Попри ворожі удари по логістиці, український бізнес успішно перебудовує маршрути постачання, запевнив Центр протидії дезінформації.