Росіяни вбили дроном двох людей у Кушугумі

Ще одна людина поранена.

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Сьогодні, 1 вересня, російська армія вбила двох людей у Кушугумі Запорізької області. Ще одна людина поранена.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.

Він розповів, що російський дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули 73-річний чоловік та 47-річна жінка.

Також поранень дістав 38- річний мешканець Кушугума. Йому надають необхідну медичну допомогу.