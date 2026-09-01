Росіяни вбили дроном двох людей у Кушугумі

Сьогодні, 1 вересня, російська армія вбила двох людей у Кушугумі Запорізької області. Ще одна людина поранена.
Про це написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров.
Він розповів, що російський дрон атакував цивільний автомобіль. Внаслідок удару автівка знищена. Загинули 73-річний чоловік та 47-річна жінка.
Також поранень дістав 38- річний мешканець Кушугума. Йому надають необхідну медичну допомогу.
- Раніше російські військові атакували автомобіль волонтерів, які проводили евакуацію людей у Запорізькому районі. Внаслідок удару безпілотника постраждали двоє людей.